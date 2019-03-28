Курганский магазин предложил скидку покупателям, которые назовут себя дураками

Один из мясных магазинов Кургана, известный своими необычными рекламными кампаниями, предложил новую акцию, приуроченную к 1 апреля. Покупателям, которые сообщат, что они дураки, предлагают скидку на шашлык в размере 25%. Информация об этом размещена в паблике магазина в соцсети «ВКонтакте».
Акция называется «Три варианта». Покупатель может купить шашлык по обычной цене, но может получить скидку. Ее размер составит 5%, если покупатель скажет: «Пароль — я умный», и 25%, если произнесет: «Пароль — я дурак». «Зайди к нам за покупками 1-го апреля <…> и на себе проверь — шутка это или нет», — предлагают в магазине.
Информация об акции вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. «И какой дурак признается, что он дурак?», — спрашивает Сергей Кичигин. «Лучше скажите, какой дурак придумал данную акцию?», — задается вопросом Кристина Горбунова. Отвечая на вопросы пользователей, администрация группы уточняет, что подвоха в акции никакой нет: «Сказал — скидку получил».
Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о необычных рекламных кампаниях магазина, приуроченных к различным праздникам. Некоторые из них вызывали удивление пользователей и негатив. Так, не всем курганцам понравилась идея акции «Каждой паре — по паре», посвященной Дню влюбленных. Гневные комментарии также вызвала акция к 23 февраля, когда магазин предлагал скидки на шашлык всем, «кто служил или сидел». Наибольший отклик среди курганцев вызвала акция к 9 мая, когда торговая точка предлагала бесплатную раздачу мясной продукции ветеранам Великой Отечественной войны.