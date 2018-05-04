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Главные новости Курганской области
15:57  04 мая 2018 0

В День Победы курганским ветеранам будут бесплатно раздавать мясо

Продукты и товары. Ханты-Мансийск., продукты, еда, колбасы, мясо, мясные изделия
Курганский магазин готов сделать мясной подарок каждому ветерануФото: Александр Елизаров © URA.RU

Один из мясных магазинов Кургана, известный своими необычными рекламными кампаниями, предложил новую акцию, приуроченную к Дню Победы. 9 мая торговая точка будет бесплатно раздавать мясную продукцию ветеранам Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в группе магазина в соцсети «ВКонтакте».

По словам организаторов, каждому ветерану, который придет в магазин в День Победы, вручат мясную корзину. В нее входят домашний фарш, свиная копченая грудинка и набор для холодца. При этом представители торговой точки не боятся, что курганцы воспользуются акцией в корыстных целях и один и тот же ветеран придет за мясной корзиной несколько раз за день. «Мы делаем упор на человеческий фактор, так что уверены, что проблем с этим не возникнет», — пояснили в магазине корреспонденту «URA.RU».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» оценили новый маркетинговый ход магазина. «Вот молодцы какие», — пишет пользователь по имени Вера. «Вот это отличная акция! Молодцы. Достойно!» — комментирует Наталья. «Респект и уважение!» — добавляет Ольга, еще один участник обсуждения.

Отметим, что предыдущие праздничные рекламные кампании магазина могли вызывать удивление пользователей и порой сопровождались большим количеством негативных комментариев. Так, не всем курганцам понравилась идея акции «Каждой паре — по паре», посвященной Дню влюбленных. Гневные комментарии также вызвала акция к 23 февраля, когда магазин предлагал скидки на шашлык всем, «кто служил или сидел».

Станислав Достовалов
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