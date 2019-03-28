Заседание попечительского совета Ельцин Центра назначено на 9 апреля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс вошел в предварительный список членов попечительского совета фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина», которые могут приехать в Екатеринбург на выездное заседание 9 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе центра.

На заседании будет представлен отчет о работе Ельцин Центра. Кроме отчета, члены попечительского совета могут обсудить критику, которая звучит в адрес центра, в том силе со стороны коммунистов.

В Екатеринбурге также ожидают руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, супругу первого президента России Наину Ельцину, спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Также в предварительном списке значатся первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, руководитель рабочей группы по созданию МФЦ Александр Волошин и Владимир Шевченко, который возглавлял службу протокола президента Ельцина. На заседании попечительского совета обсудят не только отчет о работе Ельцин Центра, но и систематическую критику в его адрес.