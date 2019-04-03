Курганцы в соцсетях обсуждают, действительно ли для проезда в общественном транспорте льготникам в ближайшее время будет необходимо получить карту «Мир» в Сбербанке. Такие объявления появились в некоторых автобусах, сообщают горожане.
Фото объявления разместила жительница города в ответ на вопрос Тамары Труфановой в сообществе «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте» о том, действительно ли льготные талоны не продадут тем, кто не имеет карты «Мир». «Для использования права на льготный проезд во втором полугодии 2019 года Вам необходимо оформить и получить (бесплатно) карту Сбербанк Мир — социальная в срок до 30.04.2019 года. Указанная карта оформляется во всех отделениях Сбербанка г. Кургана», — говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).
В пресс-службе администрации Кургана заявили, что не давали никаких распоряжений перевозчикам о размещении подобных объявлений. Тем не менее, в мэрии признали, что на талонах, которыми пользуются льготники, действительно было размещено объявление о получении карты «Мир», но оно носило информационный характер и не обязывало к ее применению.