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Жилой дом в Тюмени оказался затоплен водой. ФОТО

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 13:49
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Природа в челябинском городском бору. Челябинск, отражение, река миасс , отражения в воде
Расселять аварийный дом, который топит талой водой, в ближайшее время не планируютФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый этаж жилого дома по ул. Щербакова, 49, в Тюмени. оказался затоплен водой. Она встала под полом: в квартирах из-за этого сыро и образуется плесень. Об этом «URA.RU» рассказали проживающие в квартирах люди.

«Рядом с домом сточная канава, каждую весну вода встает и спускается к жилью. Первый этаж стоит в воде. В управляющей компании говорят, что мы должны нанять машину и откачать воду самостоятельно, так как погреба под квартирами — не их дело», — заметила одна из домовладельцев, Яна Чертищева, и рассказала, что в 2015 году деревянный двухэтажный многоквартирный дом признан аварийным.

Другая жительница дома, Мария Молчанова, сообщила редакции, что вода стоит и вокруг дома, справиться самостоятельно жильцы с ситуацией не могут.

В управляющей компании «Уютсервисбыт», которая обслуживает дом, подтвердили редакции, что здание находится в воде из-за талого снега с придомовой территории. Проблемой занимается управа округа.

Служба заказчика Центрального административного округа с 5 апреля и до конца недели будет отправлять машины для откачки воды с придомовой территории, уточнили «URA.RU» в мэрии. Расселить дом планируют лишь к 2026 году.

Мария Молчанова, жительница дома на ул. Щербакова, 49, в Тюмени

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