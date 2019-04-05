Первый этаж жилого дома по ул. Щербакова, 49, в Тюмени. оказался затоплен водой. Она встала под полом: в квартирах из-за этого сыро и образуется плесень. Об этом «URA.RU» рассказали проживающие в квартирах люди.
«Рядом с домом сточная канава, каждую весну вода встает и спускается к жилью. Первый этаж стоит в воде. В управляющей компании говорят, что мы должны нанять машину и откачать воду самостоятельно, так как погреба под квартирами — не их дело», — заметила одна из домовладельцев, Яна Чертищева, и рассказала, что в 2015 году деревянный двухэтажный многоквартирный дом признан аварийным.
Другая жительница дома, Мария Молчанова, сообщила редакции, что вода стоит и вокруг дома, справиться самостоятельно жильцы с ситуацией не могут.
В управляющей компании «Уютсервисбыт», которая обслуживает дом, подтвердили редакции, что здание находится в воде из-за талого снега с придомовой территории. Проблемой занимается управа округа.
Служба заказчика Центрального административного округа с 5 апреля и до конца недели будет отправлять машины для откачки воды с придомовой территории, уточнили «URA.RU» в мэрии. Расселить дом планируют лишь к 2026 году.