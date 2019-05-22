21 мая 2019
20 мая 2019

Автоблогера наказали за шумную вечеринку с поклонниками в Тюмени

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 15:01
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Выездной день депутатов Тюменской гордумы в УМВД. Тюмень, полиция, видеонаблюдение
Что происходило у технопарка, полиция смогла отследить с помощью городских видеокамерФото: Анастасия Богданова © URA.RU

Ленинский районный суд оштрафовал автомобильного блогера Виктора Моца на 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками у тюменского технопарка. Такое решение было вынесено 22 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полиции Тюмени.

«Cуд признал Виктора Моца виновным в административном правонарушении и подвергнул наказанию в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Моц, у которого более 70 тыс. подписчиков в соцсетях, устроил автосъезд с тюменцами 21 мая в рамках тура по десяти городам России. К тюменскому технопарку он приехал на автомобиле Dodge Ram Van с сильной аудиосистемой. На встречу с известным блогером собрались сотни тюменцев: они включали музыку и фотографировались с гостем из Ростова-на-Дону. Согласно информации полиции, тюменцы мешали проезду автомобилей по ул. Республики и на парковку к бульвару «Текутьевский».

На сообщение журналистов в соцсетях Виктор Моц не ответил.

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