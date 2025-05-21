Тюменские бизнесмены стали чаще занимать деньги

В первом квартале 2025 года предприятия и организации Тюменской области взяли банковских кредитов на сумму 194 млрд рублей, что в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России сообщила журналистам.
«За первый квартал 2025 года предприятия и организации Тюменской области получили банковские кредиты на сумму 194 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы 77 млрд руб. взяли предприятия малого и среднего бизнеса (МСП), что на 65% превышает показатель прошлого года», — сообщает РБК Тюмень.
В Банке России отметили, что заемные деньги нужны корпоративным клиентам для того, чтобы продолжить финансирование крупных инвестпроектов. При этом, в конце прошлого года спрос на кредитование снижался. По мнению экспертов, это связано с ростом процентных ставок и ужесточением требований к заемщикам.
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