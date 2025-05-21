21 мая 2025

Тюменские бизнесмены стали чаще занимать деньги

Банки Тюменской области увеличили кредитование предприятий на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году тюменские коммерсанты заняли у банков 194 млрд рублей
В 2025 году тюменские коммерсанты заняли у банков 194 млрд рублей Фото:

В первом квартале 2025 года предприятия и организации Тюменской области взяли банковских кредитов на сумму 194 млрд рублей, что в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России сообщила журналистам.

«За первый квартал 2025 года предприятия и организации Тюменской области получили банковские кредиты на сумму 194 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы 77 млрд руб. взяли предприятия малого и среднего бизнеса (МСП), что на 65% превышает показатель прошлого года», — сообщает РБК Тюмень.

В Банке России отметили, что заемные деньги нужны корпоративным клиентам для того, чтобы продолжить финансирование крупных инвестпроектов. При этом, в конце прошлого года спрос на кредитование снижался. По мнению экспертов, это связано с ростом процентных ставок и ужесточением требований к заемщикам.

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В первом квартале 2025 года предприятия и организации Тюменской области взяли банковских кредитов на сумму 194 млрд рублей, что в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России сообщила журналистам. «За первый квартал 2025 года предприятия и организации Тюменской области получили банковские кредиты на сумму 194 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы 77 млрд руб. взяли предприятия малого и среднего бизнеса (МСП), что на 65% превышает показатель прошлого года», — сообщает РБК Тюмень. В Банке России отметили, что заемные деньги нужны корпоративным клиентам для того, чтобы продолжить финансирование крупных инвестпроектов. При этом, в конце прошлого года спрос на кредитование снижался. По мнению экспертов, это связано с ростом процентных ставок и ужесточением требований к заемщикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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