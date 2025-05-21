21 мая 2025

В Тюмени студентка закурила электронку, сев в кресло самолета

Тюменскую студентку сняли с самолета из-за электронной сигареты
© Служба новостей «URA.RU»
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18-летнюю пассажирку сняли с авиарейса
18-летнюю пассажирку сняли с авиарейса Фото:

В тюменском аэропорту «Рощино» силовики задержали 18-летнюю пассажирку, которая начала курить электронную сигарету сразу после посадки в самолет. Об этом сообщает telegram-канал транспортной полиции Урала.

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что ранее не имевшая проблем с законом 18-летняя жительница города Геленджика, которая учится в Тюмени, при подготовке рейса к полету курила электронную сигарету. На своем посадочном месте», — указано в публикации транспортной полиции. 

Там уточнили, что пассажирку рейса Тюмень — Санкт-Петербург сняли с рейса. Авиакомпания отказала ей в перелете. 

Ранее URA.RU писало о том, что работник авиакомпании из ЯНАО устроил дебош в самолете Новый Уренгой — Тюмень. Во время посадки мужчина отказался пристегивать ремни безопасности, а на замечания отреагировал матами. Пассажира доставили в линейный отдел полиции, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В тюменском аэропорту «Рощино» силовики задержали 18-летнюю пассажирку, которая начала курить электронную сигарету сразу после посадки в самолет. Об этом сообщает telegram-канал транспортной полиции Урала. «Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что ранее не имевшая проблем с законом 18-летняя жительница города Геленджика, которая учится в Тюмени, при подготовке рейса к полету курила электронную сигарету. На своем посадочном месте», — указано в публикации транспортной полиции.  Там уточнили, что пассажирку рейса Тюмень — Санкт-Петербург сняли с рейса. Авиакомпания отказала ей в перелете.  Ранее URA.RU писало о том, что работник авиакомпании из ЯНАО устроил дебош в самолете Новый Уренгой — Тюмень. Во время посадки мужчина отказался пристегивать ремни безопасности, а на замечания отреагировал матами. Пассажира доставили в линейный отдел полиции, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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