21 мая 2025

Тобольский рыбзавод собирается привлечь туристов и начать производить консервы

© Служба новостей «URA.RU»
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В июне на Тобольском рыбзаводе откроется дегустационная площадка
В июне на Тобольском рыбзаводе откроется дегустационная площадка Фото:

Тобольский рыбзавод планирует выпускать свои консервы и создавать условия для промышленного туризма. Об этом сообщил мэр города Петр Вагин после встречи с директором предприятия Алексеем Якуниным.

«Познакомился с командой Тобольского рыбзавода, обсудили с директором Алексеем Георгиевичем Якуниным планы развития предприятия… Сейчас здесь планируется модернизация действующего производства, строительство консервного цеха, а также создание условий для промышленного туризма», — написал Вагин в своем telegram-канале.

Он также добавил, что администрация поддержит предприятие в рамках возможностей. В июне на рыбзаводе откроется дегустационная площадка, где можно будет попробовать продукцию и узнать историю завода.

Сейчас на предприятии выпускается более шести тонн рыбы в месяц. Помимо запуска консервов, в планах еще обновление камеры горячего копчения и установка линии по производству полуфабрикатов.

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Тобольский рыбзавод планирует выпускать свои консервы и создавать условия для промышленного туризма. Об этом сообщил мэр города Петр Вагин после встречи с директором предприятия Алексеем Якуниным. «Познакомился с командой Тобольского рыбзавода, обсудили с директором Алексеем Георгиевичем Якуниным планы развития предприятия… Сейчас здесь планируется модернизация действующего производства, строительство консервного цеха, а также создание условий для промышленного туризма», — написал Вагин в своем telegram-канале. Он также добавил, что администрация поддержит предприятие в рамках возможностей. В июне на рыбзаводе откроется дегустационная площадка, где можно будет попробовать продукцию и узнать историю завода. Сейчас на предприятии выпускается более шести тонн рыбы в месяц. Помимо запуска консервов, в планах еще обновление камеры горячего копчения и установка линии по производству полуфабрикатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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