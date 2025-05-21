Тобольский рыбзавод собирается привлечь туристов и начать производить консервы

Тобольский рыбзавод планирует выпускать свои консервы и создавать условия для промышленного туризма. Об этом сообщил мэр города Петр Вагин после встречи с директором предприятия Алексеем Якуниным.
«Познакомился с командой Тобольского рыбзавода, обсудили с директором Алексеем Георгиевичем Якуниным планы развития предприятия… Сейчас здесь планируется модернизация действующего производства, строительство консервного цеха, а также создание условий для промышленного туризма», — написал Вагин в своем telegram-канале.
Он также добавил, что администрация поддержит предприятие в рамках возможностей. В июне на рыбзаводе откроется дегустационная площадка, где можно будет попробовать продукцию и узнать историю завода.
Сейчас на предприятии выпускается более шести тонн рыбы в месяц. Помимо запуска консервов, в планах еще обновление камеры горячего копчения и установка линии по производству полуфабрикатов.
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