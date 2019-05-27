Источник: медиахолдинг тюменских властей потеряет 60% доходов

Руководитель медиахолдинга Павел Девайкин рассчитывает на рекламодателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Медиахолдинг «Сибинформбюро», который контролируется правительством Тюменской области, из-за прекращения сотрудничества с федеральными каналами «СТС», «РЕН ТВ» и «Домашний» потеряет порядка 60% доходов. Такие данные «URA.RU» привел сотрудник одного из тюменских рекламных агентств.

«Сотрудничество с федеральными телеканалами приносило „Сибинформбюро“ миллионные доходы от рекламы. 60% от суммы теперь будут утрачены. Оставшееся сотрудничество с телеканалом „ТНТ“ принесет в бюджет организации около 30%. Менее 10% составят доходы холдинга от реализации рекламы на собственном телеканале», — высказал свою версию инсайдер.

Другой источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что дотации от правительства Тюменской области не меняются годами. «Рассчитывать на компенсацию за то, что федералы больше не работают с Тюменью, „Сибинформбюро“ особо не стоит», — заявил источник.

Руководитель холдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин из-за занятости не смог оперативно ответить на вопросы редакции. Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский не ответил на звонок редакции. В департамент направлен запрос с просьбой прокомментировать финансовые потери холдинга.

24 мая правительственный медиахолдинг «Сибинформбюро» начал расторжение партнерских отношений с телеканалами «СТС», «РЕН ТВ» и «Домашним». Инициатива исходит от самих федеральных каналов. Павел Девайкин заявил, что все внимание компании будет сосредоточено на продвижении и создании собственных продуктов.