Канал тюменских властей отказывается от сотрудничества с федералами

Павел Девайкин намерен развивать собственные продукты медиахолдинга Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Правительственный медиахолдинг «Сибинформбюро» расторгает партнерские отношения с телеканалами СТС, РЕН ТВ и «Домашним». Инициатива исходит от самих федеральных каналов. Об этом «URA.RU» рассказал генеральный директор медиахолдинга Павел Девайкин.

«У федеральных каналов появляется желание самостоятельно осуществлять продажи и исчезает потребность в региональных партнерах. Многие региональные каналы заканчивают партнерство с крупными игроками. Мы делаем точно так же. Все наше внимание будет сосредоточено на продвижении и создании собственных продуктов. Мы точно выполним все обязательства, которые на себя взяли: ничью рекламную компанию этим летом мы не испортим», — заметил Девайкин.

По его словам, региональные каналы за возможность продажи рекламы на федеральных каналах платят определенную франшизу. Суммы, которые сегодня озвучивают федералы, по словам Девайкина, нецелесообразны. Называть размер контракта он не стал. На вопрос о предстоящих финансовых потерях при отказе работы с федеральными каналами он заметил: «Что-то потеряем, что-то сэкономим».

В «Сибинформбюро» в 2018 году сменилось руководство — вместо медиаменеджера с почти 20-летним стажем Олега Налобина был назначен главред ТРК «Ямал-регион» Павел Девайкин.