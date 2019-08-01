Чиновники ответили на обвинения в экстремальном загрязнении реки на Урале

Власти Тюменского района приступили к обеззараживанию канализационных стоков в реку Ушаковка, часть которой признана безжизненной из-за загрязнения. Об этом администрация муниципалитета сообщила в ответе на запрос «URA.RU». 24 июля силовики возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки.
В ответе говорится, что муниципальным предприятием, сбрасывающим сточные воды в реку, предпринимаются ряд мер по обеззараживанию канализационных сбросов. В частности, установлены ультрафиолетовые лампы, в отстойники добавляется натрия гипохлорит, применяется деинвазия сточных вод.
Власти признают, что очистные сооружения на Ушаковке не работают в полном объеме. «Для строительства новых очистных сооружений был заключен контракт на их проектирование. Проектировщик подготовил предложение о целесообразности подключения системы водоотведения мкр. „Молодежный“ (откуда стоки идут в реку — прим. ред.) к централизованной системы Тюмени», — уточняется в письме за подписью замглавы Тюменского района Сергея Гейнца. При этом сроки подключения не уточняются — упоминается лишь, что работы будут выполнены в рамках концессионного соглашения, рассчитанного на 2020—2025 годы.
Ранее агентство сообщало, что жители района записали видеообращение к главе муниципалитета Светлане Ивановой, которую обвинили в халатности и преступном бездействии из-за загрязнения Ушаковки. Межрайонная природоохранная прокуратура, проведя проверку, обнаружила, что участок реки, куда муниципальным предприятием сбрасываются сточные воды, экстремально загрязнен — это привело к гибели биоресурсов.