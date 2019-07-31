Кандидат в ямальский парламент оказался злостным должником

Кандидат в депутаты на довыборы в Заксобрание Ямала от «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк оказался должником. Соответствующая информация опубликована на сайте судебных приставов.
Из открытых данных следует, что общая сумма задолженности у руководителя ямальского отделения «Казачьей партии» Михайлюка составляет более 20 тысяч рублей. Наибольшую часть долга — 15 970 рублей — составляют коммунальные платежи за квартиру вместе с пени, кроме долгов по газу, теплу и электроэнергии.
Также у кандидата в депутаты ямальского парламента имеются четыре штрафа по линии ГИБДД, их общая сумма составила 3,5 тысячи рублей. Кроме того, Михайлюк еще должен 1,1 тысячи за присужденную госпошлину.
Получить оперативный комментарий от Михайлюка не удалось. По известному редакции номеру никто не ответил. Остальные участники предвыборной гонки, по данным сайта судебных приставов, задолженностей не имеют.
Осенью в ЯНАО пройдут выборы. Жители региона будут избирать депутатов в городские думы, а также в окружной парламент. За место экс-депутата Заскобрания Елены Зленко будут бороться пять кандидатов: представитель «Единой России» Алексей Денисов, либерал-демократ Елена Смирных, коммунистка Людмила Журавлева, эсер Евгений Соколов и кандидат от «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк.