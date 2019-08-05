Глава Зауралья отправился на важную встречу в Кремле

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков уехал в командировку. Об этом он написал в своем Instagram 4 августа. По данным источников, речь идет о поездке в Москву, в ходе которой глава региона проведет встречу в администрации президента.
Начальник управления информационно-аналитической деятельности правительства Курганской области Вероника Волкова заявила «URA.RU», что не располагает информацией о командировке Вадима Шумкова. По данным источников агентства, встреча в Кремле может состояться 6 августа.
Как ранее сообщало агентство, Шумкову предрекали встречу с руководством в администрации президента в связи с жалобами на жесткий стиль управления главы Зауралья. Однако была и версия о том, что это плановая рабочая встреча в связи с предстоящими выборами.