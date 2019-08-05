Тюменский губернатор дал задание районным главам

Районные власти вместе с предпринимателями должны выходить с инициативами, направленными на совершенствование господдержки сельского хозяйства. С таким заявлением выступил губернатор Тюменской области Александр Моор, которого цитирует пресс-служба главы региона.
«Инициативы должны исходить от самих предпринимателей и местной власти. А мы со своей стороны будем подстраивать под них нашу нормативную базу. Я всегда говорю, что нормативная база — не догма. Она отражает текущее состояние дел и всегда будет меняться, подстраиваясь под нужды экономики», — отметил губернатор.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Моор поручил создать индустриальные парки в муниципалитетах Тюменской области, также переложив инициативу на плечи районных властей. По мнению политолога Андрея Шуклина, таким образом губернатор изменил парадигму отношений правительства региона и муниципалитетов — теперь от районов будут требовать реализации крупных проектов.