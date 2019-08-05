Найденная конопля стала поводом для возбуждения уголовного дела (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области пенсионера будут второй раз за год судить за хранение наркосодержащих растений. Его знакомые утверждают, что житель села Мехонское Шадринского района не имел никаких преступных замыслов, а уголовные дела — желание полицейских «заработать галочку».

Об истории пенсионера рассказала соцработник Лариса, которая помогает обвиняемому по хозяйству. «Недавно у моего подопечного дедушки обнаружили сухую коноплю, которую он вырвал с корнем в огороде лет семь назад для подстилки скоту. Деда увезли в Шадринск, продержали двое суток в камере, без лекарств, вызывали скорую. Теперь деда в шутку зовут наркобарон. А ему не до шуток, будет суд», — рассказала подробности соцработник.

В полиции «URA.RU» подтвердили, что в отношении пенсионера в селе Мехонское возбуждено уголовное дело. Однако, как уточнила пресс-секретарь УМВД по Курганской области Анжелика Полунина, ранее обвиняемый уже судим за подобное культивирование и хранение наркосодержащих растений. «В надворных постройках обнаружены более 872 граммов каннабиса и более килограмма маковой соломки», — уточнила Полунина суть новых обвинений.

«В прошлом году у него вырвали мак в огороде. Осудили, дали четыре года условно. Когда забирали мак, ходили ногами по этой самой сушеной конопле. И слова не сказали, что ее надо уничтожить. А приехали через год, чтобы снова состряпать статью», — прокомментировала Лариса. По словам соцработника, пенсионер живет в нищете и совсем не похож на наркобарона.