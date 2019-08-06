05 августа 2019
04 августа 2019

Власти Зауралья нашли решение проблемы, из-за которой люди покидают регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, газификация села
Пока Курганская область значительно отстает по уровню газификации от среднероссийских показателейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Курганской области намерены при помощи «Газпрома» и правительства России провести ускоренную газификацию региона. Пока Зауралье отстает от среднероссийских показателей вдвое, и это одна из причин оттока населения, написал врио губернатора Вадим Шумков на своей странице в Instagram.

«Сейчас работаем с ПАО „Газпром“ и правительством РФ на предмет корректировки плана газификации. Есть огромное желание провести ускоренную газификацию региона в ближайшие несколько лет», — сообщил глава Зауралья. В то же время он признал, что существуют внутренние и внешние проблемы, которые могут помешать таким планам.

Шумков признал, что в Зауралье крайне низкий процент газификации: «Особенно это касается сельских территорий, чуть более 31% при том, что сопоставимый среднероссийский показатель газификации почти 60%. У нас совсем не газифицировано 10 районов, практически все приграничье». По его словам, эта проблема способствует оттоку населения из региона. Также люди уезжают из-за отсутствия «нормальной работы», проблем с дорогами и социальной инфраструктурой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Министерство энергетики РФ заявило о готовности ускорить газификацию Курганской области после обращения уральского полпреда Николая Цуканова и врио губернатора Вадима Шумкова. Информация об этом появилась через несколько дней после визита главы Минэнерго России Александра Новака в Курган.

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В Курганской области крайне низкий процент газификации. Особенно это касается сельских территорий, чуть более 31% при том, что сопоставимый среднероссийский показатель газификации почти 60%. У нас совсем не газифицировано 10 районов, практически все приграничье, что только увеличивает отток людей оттуда. Отсутствие нормальной работы, нет газа, проблемы с дорогами и социальной инфраструктурой явно не стимулируют желание людей там оставаться и работать. ? Сейчас работаем с ПАО «Газпром» и Правительством РФ на предмет корректировки плана газификации. Есть огромное желание провести ускоренную газификацию региона в ближайшие несколько лет. Существует огромное количество внутренних и внешних проблем, мешающих этому. ? Но дорогу осилит идущий. Будем стараться. Надеюсь, коллеги нас поддержат в нашем стремлении. Работаем на Курганскую область.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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