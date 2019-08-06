Власти Зауралья нашли решение проблемы, из-за которой люди покидают регион

Власти Курганской области намерены при помощи «Газпрома» и правительства России провести ускоренную газификацию региона. Пока Зауралье отстает от среднероссийских показателей вдвое, и это одна из причин оттока населения, написал врио губернатора Вадим Шумков на своей странице в Instagram.
«Сейчас работаем с ПАО „Газпром“ и правительством РФ на предмет корректировки плана газификации. Есть огромное желание провести ускоренную газификацию региона в ближайшие несколько лет», — сообщил глава Зауралья. В то же время он признал, что существуют внутренние и внешние проблемы, которые могут помешать таким планам.
Шумков признал, что в Зауралье крайне низкий процент газификации: «Особенно это касается сельских территорий, чуть более 31% при том, что сопоставимый среднероссийский показатель газификации почти 60%. У нас совсем не газифицировано 10 районов, практически все приграничье». По его словам, эта проблема способствует оттоку населения из региона. Также люди уезжают из-за отсутствия «нормальной работы», проблем с дорогами и социальной инфраструктурой.