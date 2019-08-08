В Зауралье вынесли приговор отцу, едва не убившему двухмесячного ребенка

Житель города Макушино, едва не убивший своего двухмесячного сына, приговорен к реальному лишению свободы. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Инцидент произошел в феврале. 21-летний пьяный мужчина, устав от плача своего ребенка, несколько раз ударил его по голове. После этого он взял малыша на руки и с силой бросил на кровать. Уголовное дело возбуждалось по п.«б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Во время следствия подозреваемый находился под стражей.
«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — заявили в Следственном комитете. Мужчина признан виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.