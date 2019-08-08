07 августа 2019
06 августа 2019
05 августа 2019

Правительство богатейшего региона России объяснило, почему люди полгода жили без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Жители брали воду, предназначенную для отопления домов, но позднее и ее отключилиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Находка Тазовского района (ЯНАО) долгое время жители пользовались для технических целей водой, предназначенной для отопления, что является нарушением. В апреле 2019 года воду отключили из-за начала ремонтных работ. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса округа.

«За воду из системы отопления жители не платят. Отопление отключили в связи с началом ремонтных и профилактических работ по подготовке к зиме, и воду из системы брать стало невозможно», — сообщили в правительстве.

Сейчас в районе решают, как обеспечить людей технической водой. Делать здесь водопровод очень дорого. В поселке живут всего 1200 человек. С учетом этого тариф будет слишком высоким.

Питьевую воду в данный момент людям привозят в бутылях. Также в Находке за бюджетные деньги купили и смонтировали блочные водоочистные сооружения. Их производительность составляет 200 кубических метров в сутки. Также мэрии Тазовского района выделили деньги на покупку и монтаж резервуаров с исходной и очищенной водой. Работы по монтажу резервуаров и запуск водоочистных сооружений запланированы на декабрь 2019 года.

Ранее ямальцы, жители одного из богатейших регионов России, жаловались, что примерно полгода у них из кранов не течет вода. «В зимний период Тазовская губа в районе Находки промерзает полностью до дна. Устройство водозабора в таком случае невозможно», — пояснили в мэрии Тазовского района.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...