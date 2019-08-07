По словам местных жителей, из-за отсутствия воды в домах, за ней приходится ходить на берег или собирать дождевую Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Находка в Тазовском районе (ЯНАО) больше полугода нет воды, даже технической. Более тысячи местных жителей вынуждены набирать береговую и дождевую воду. Об этом в группе «Голос Тундры» (более 12 тысяч подписчиков) социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница Наталья-П Вэнго.

«В селе есть дома многоквартирные, в квартирах установлены унитазы, ванны, душевые кабины, но к нашему большому сожалению мы не пользуемся всей этой роскошью. На сегодняшний день, вы не поверите мне, в селе нет воды», — написала женщина.

По словам Натальи, техническую воду отключили в феврале 2019 года. Обращения к местным властям результата не дали. Жителям приходится набирать воду с берега или собирать дождевую. «На дворе 21 век, век технологий, а мы до сих пор вручную вёдрами с берега воду таскаем, а каково одиноким женщинам с детьми, старикам таскаться вёдрами, бочками с берега», — подчеркнула Наталья.

Пользователи соцсети в комментариях поддержали возмущение женщины. «На Ямале, в краю озёр, даже воду и то нормально подать не могут?! Это же позор для власти», — написал Алексей Вайнуто. «Слов нет», — добавила Серафима Лаптандер. «И вы до сих пор молчали?! С февраля?! Не надо относиться так к себе! Надо было бить во все колокола», — отметила Ольга Кырова.

В пресс-службе Тазовского района «URA.RU» сообщили, что в селе ведется работа по поиску источника водоснабжения. «В зимний период Тазовская губа в районе Находки промерзает полностью до дна на расстоянии 600 метров. Устройство водозабора в таком случае невозможно», — сообщили в пресс-службе, добавив, что вода поступит в дома жителей до 25 августа.

Фото: Наталья-П Вэнго, VK