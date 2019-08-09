В Кургане засекретили приезд уральского полпреда

Николай Цуканов приезжает в Курган
В Кургане 9 августа ждут приезда полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Свой визит полпред сам проанонсировал в разговоре с корреспондентом «URA.RU», однако в курганском правительстве его приезд не подтверждали.
«Информации нет», — ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос корреспондента о приезде Цуканова. Вместе с тем источники в правительстве сообщили, что в некоторых кабинетах даже поменяли мебель в ожидании высоких гостей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Николай Цуканов проверит ход реализации нацпроектов в регионе. Перед его приездом в курганском правительстве работала комиссия из полпредства.