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В Кургане засекретили приезд уральского полпреда

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, портрет, цуканов николай
Николай Цуканов приезжает в КурганФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане 9 августа ждут приезда полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Свой визит полпред сам проанонсировал в разговоре с корреспондентом «URA.RU», однако в курганском правительстве его приезд не подтверждали.

«Информации нет», — ответили в пресс-службе областного правительства на вопрос корреспондента о приезде Цуканова. Вместе с тем источники в правительстве сообщили, что в некоторых кабинетах даже поменяли мебель в ожидании высоких гостей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Николай Цуканов проверит ход реализации нацпроектов в регионе. Перед его приездом в курганском правительстве работала комиссия из полпредства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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