Тюменские власти нашли деньги на культуру и детей

В трехлетний проект бюджета Тюменской области заложили средства на строительства нового дворца культуры и детского сада в Ишиме. Об этом заявил губернатор Александр Моор, чьи слова цитирует пресс-служба региона. Строительство ДК поддержало 65% ишимцев в ходе голосования, которое прошло на избирательных участках во время выборов президента России 18 марта 2018 года.
«Средства на строительство ДК в Ишиме уже. Могу сказать, что я видел эскизы нового здания. Оно станет настоящим украшением города», — пообещал глава региона. Сейчас проект объекта проходит экспертизу — она закончится к середине осени. Сроки возведения культурного центра и стоимость работ пока не разглашаются.
Помимо ДК, в Ишиме в будет построен детский сад на 140 мест. После этого в городе будет полностью удовлетворена потребность в местах в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте от полутора лет.