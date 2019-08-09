08 августа 2019
07 августа 2019

Тюменские власти нашли деньги на культуру и детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга, избирательная комиссия, бейдж, 18 марта, выборы президента россии, выборы2018
За строительство дворца культуры проголосовали 65% жителей ИшимаФото: Анна Майорова © URA.RU

В трехлетний проект бюджета Тюменской области заложили средства на строительства нового дворца культуры и детского сада в Ишиме. Об этом заявил губернатор Александр Моор, чьи слова цитирует пресс-служба региона. Строительство ДК поддержало 65% ишимцев в ходе голосования, которое прошло на избирательных участках во время выборов президента России 18 марта 2018 года.

«Средства на строительство ДК в Ишиме уже. Могу сказать, что я видел эскизы нового здания. Оно станет настоящим украшением города», — пообещал глава региона. Сейчас проект объекта проходит экспертизу — она закончится к середине осени. Сроки возведения культурного центра и стоимость работ пока не разглашаются.

Помимо ДК, в Ишиме в будет построен детский сад на 140 мест. После этого в городе будет полностью удовлетворена потребность в местах в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте от полутора лет.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...