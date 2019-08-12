Спектакль повествует о тюменцах и их отношении к своей малой родине Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

К 75-летию Тюменской области местный театральный центр «Космос» подготовил документальный спектакль под названием «Тюмень. Остаться Нельзя Валить?» Постановка была создана режиссером Данилом Чащиным, в 2018 году номинированным на премию «Золотая маска», сообщили в пресс-службе центра.

«Пьеса, по которой создан спектакль, основывается на историях реальных людей, которые и становятся ее героями. Мнение о Тюмени у каждого из них свое», — сообщает режиссер.

При этом авторы решили сохранить манеру речи своих героев. Их истории, в которых сталкивается любовь и ненависть к собственному городу, покажут в виде прогулки по ночному городу. Зрителей обещают погрузить в атмосферу «тюменского патриотизма» — в холле театра организовали выставку с экспонатами, отражающими главные местные мемы: белые лебеди из шин, весы «Тюмень» и нефтяная вышка с люлькой.

В документальном спектакле роли будут исполнять не только актеры, но и журналисты Тюмени: Мария Кондратович, Дмитрий Чашков, Андрей Чибисов, Александр Фролов, Жанна Гордеева, Ольга Воронова, Гера Адамян и Айгуль Рахматуллина.