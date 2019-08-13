Шумков оказался не самым богатым кандидатом в губернаторы Зауралья

Вадим Шумков заработал за год 12,2 млн рублей — меньше, чем Татьяна Майборода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Самым богатым кандидатом в губернаторы Курганской области стала Татьяна Майборода. Ее доходы по итогам 2018 года превысили 13,5 млн рублей, что на 1,3 млн рублей больше, чем у врио губернатора Вадима Шумкова. Такие сведения опубликованы на официальном сайте облизбиркома.

Майборода («Справедливая Россия») работает директором института экономики и права Курганского госуниверситета и адвокатом в адвокатской палате региона. Ее доходы указаны с учетом продажи имущества. Майбороде принадлежит квартира в Кургане, нежилое помещение и автомобиль Toyota Camry.

Самовыдвиженец Шумков отчитался о доходах более 12,2 млн рублей — это его зарплата в правительствах Тюменской и Курганской областей. У Шумкова есть земельный участок с жилым домом в деревне Черная речка под Тюменью.

Депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин (ЛДПР) в 2018 году заработал более 810 тысяч рублей. В эту сумму вошла зарплата за работу помощником депутата Госдумы Виталия Пашина, компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью, и доход от банковских вкладов. Среди его имущества — только автомобиль Nissan Terrano.

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров (КПРФ) стал самым «бедным» среди кандидатов в губернаторы Зауралья с доходами менее 190 тысяч рублей. Это зарплата в адвокатском кабинете «ПравоЗащита» и в Академии труда и социальных отношений, выплаты ветерану боевых действий и доходы от банковских вкладов. Среди имущества Сидоров задекларировал два земельных участка с жилыми домами в Кетовском и Петуховском районах Зауралья, квартиру в Кургане, нежилое помещение, а также автомобили ВАЗ 2121 и УАЗ «Патриот».

Выборы губернатора Курганской области назначены на 8 сентября.