Для реализации плана развития Зауралья Шумкову придется бороться с сильными лоббистами

Чтобы реализовать свои планы, Вадиму Шумкову (в центре) понадобится приложить немало усилий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

План развития Курганской области, который представил врио губернатора Вадим Шумков на встрече с Владимиром Путиным, реалистичен, однако для его реализации придется выдержать серьезную борьбу с сильными лоббистами. Об этом заявил социолог Сергей Ширяев, оценивая программу, озвученную Шумковым в резиденции президента.

«Позитивный момент в том, что президенту в очередной раз напомнили, что существуют такие проблемные области, как Курганская область, он бывает в них не так часто», — отметил Ширяев. Все предложенные Шумковым меры по развитию социально-экономического положения области социолог назвал «реальными». «Все это осуществить можно, была бы воля и желание. Но обязательно будет сопротивление лоббистов не менее сильных, чем Шумков. Перевести крупных налогоплательщиков — это забрать их отчисления из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы», — объяснил он предстоящие сложности.

Еще одна проблема, которую необходимо решить — это финансирование проектов. «Куратор [руководитель Минфина Антон] Силуанов — это конечно хорошо, но еще не гарантия, что дотации будут поступать», — предупредил Ширяев. По его мнению, значительное увеличение финансового потока может вызвать претензии у других дотационных регионов.

«По всем пунктам — это круто, но придется ломать сопротивление внутреннего аппарата (тут нужна гигантская работа с созданием инфраструктуры для инвесторов) и учитывать угрозы со стороны внешних лоббистов, которые будут стремиться сохранить проекты у себя на территориях», — оценил социолог потенциал инвестиционных проектов Зауралья.