В Кургане хотят выпускать электробусы

Сергей Муратов поднял вопрос о поддержке новых производств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют открыть производство автобусов, которые будут работать на электрических генераторах. О проекте, в котором хотят использовать разработки Роснано, рассказал председатель зауральского союза промышленников Сергей Муратов на совещании в курганском правительстве с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, передает корреспондент «URA.RU».

Муратов уточнил, что совместно с Роснано планирует открыть три производства. Первый проект — для производства и хранения сжатого газа. Еще одна разработка касается производства электрических опор для РЖД. «Производство автобусов и модульных кузовов, которые предусматривают в себе электрическую силовую установку в применением аккумуляторов, которые производятся на заводе Роснано в Новосибирске», — озвучил Муратов третью задумку.

Заседание прошло с участием Антона Силуанова (справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Промышленник уточнил, что Роснано и НПО «Курганприбор» готовы профинансировать проект на 50% и 20% соответсвенно. «30% придется привлекать коммерческих кредитов. Это дороговизна, и второе: „Курганприбор“ это оборонное предприятие, возникают определенные сложности при работе с банками. Коммерческая основа ставит под сомнение реализацию этих проектов», — отметил Муратов. Он предложил рассмотреть возможности предоставления льготных кредитов для промышленных предприятий.

Антон Силуанов предположил, что проекты могут быть реализованы совместно с Фондом развития промышленности или с помощью механизмов, которые будут разработаны в программе ускоренного социально-экономического развития, которую сейчас правительство Зауралья разрабатывает с помощью Минфина.