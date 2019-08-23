Сельские школьники готовятся пойти учиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители школьников в селе Лихачи Варгашинского района Курганской области пожаловались, что накануне учебного года школа находится в плачевном состоянии — разбитые стекла в окнах, пол в спортзале проваливается, мебель разваливается. Внимание к проблеме они решили привлечь в соцсетях.

«Последний капитальный ремонт был в 80-х годах. В самом плачевном состоянии спортивный зал, дети падают, травмируются, так как пол проваливается, гвозди торчат, с потолков сыплется штукатурка с кусками бетона», — написала Ирина Милютина в сообществе «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте». Также она пожаловалась на ветхие рамы в окнах, холод в помещении зимой. Кроме того, жительница села рассказала, что в школу привезли подержанную мебель, которой «место на помойке».

«Обращались коллективно к главе нашего района к Валерию Яковлеву, пообещал помочь, но в результате перекрыли крышу на спортивном зале и на этом все. Может быть нас, родителей, и врио губернатора Вадим Шумков услышит, прочитает и увидит и обратит внимание на сельские школы», — написала Милютина.

Глава Варгашинского района в разговоре с «URA.RU» уточнил, что ремонт кровли в спортзале был выполнен за счет спонсоров, но денег на ремонт пола не хватило. «Сейчас уже в бюджете ноль, может быть, найдутся желающие помочь, тогда успеем сделать пол до холодов», — отметил Яковлев. Он уточнил, что сейчас готовятся документы о включении спортзала школы в партийный проект «Единой России» на 2020 год.

В школе ветхие оконные рамы Фото: Ирина Милютина, «Реальный Курган», «ВКонтакте»

Потолок осыпается Фото: Ирина Милютина, «Реальный Курган», «ВКонтакте»