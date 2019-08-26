Сбербанк не может продать свой тюменский актив

Банк хотел выручить за здание более 260 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сбербанк второй раз не смог продать офис в центре Тюмени. На здание, расположенное по улице Профсоюзной, 52, не нашлось покупателя, сообщили «URA.RU» в Российском аукционном доме (РАД). Банк хотел выручить за офис более 260 млн рублей.

«Аукцион, намеченный на 23 августа, признан несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки», — рассказали агентству в РАД. Ранее Сбербанк уже пытался продать здание, но аукцион 15 июля также был сорван из-за отсутствия потенциальных покупателей. Дата новых торгов пока неизвестна.

Сбербанк решил продать здание своего офиса в центре Тюмени больше двух месяцев назад. В объявлении о продаже офиса отмечается, что покупка возможна при обратной аренде в пользу ПАО «Сбербанк». Продажа активов идет на фоне перевода Западно-Сибирского банка Сбербанка в Уральское отделение с центром принятия решений в Екатеринбурге. «URA.RU» направило в финансовое учреждение запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.