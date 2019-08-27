Матери спортсмена приходится брать кредиты, чтобы обеспечить его участие в соревнованиях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменские власти отказали инвалиду-чемпиону мира по армрестлингу Сергею Матвееву в финансировании поездки на первенство планеты в Румынию. Об этом «URA.RU» сообщил депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев, к которому спортсмен обратился за помощью.

«Чиновники из департамента физкультуры, спорта и допобразования Тюменской области отказали спортсмену, инвалиду-колясочнику, в финансировании для участия в чемпионате мира 2019 году. Как такое возможно в регионе, у которого бюджет к концу 2019 года ориентировочно будет подходить к 200 миллиардам — непонятно», — возмутился Тулебаев. По словам депутата, матери Матвеева приходилось брать кредиты, чтобы обеспечить сыну участие в соревнованиях. В 2018 году спортсмен выиграл первенство мира в Турции.

В ответе регионального депспорта, которое опубликовал депутат, говорится, что финансирование поездок возложено на министерство спорта России. 26 августа Тулебаев направил письмо на имя главы Минспорта Павла Колобкова с просьбой о выделении необходимых средств. «В случае отказа оплачу поездку Матвеева или с помощью тюменского бизнеса, или из личных денег», — заявил депутат в разговоре с агентством. По предварительным данным, для участия спортсмена в чемпионате мира потребуется 210 тыс. рублей.

«URA.RU» направило в региональный департамент запрос с просьбой дополнительно прокомментировать ситуацию.