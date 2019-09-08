Губернатор Александр Моор сделал свой выбор (архивный снимок) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Тюменский губернатор Александр Моор проголосовал на довыборах в Тюменскую облдуму. Однако в этом году он принял решение голосовать как обыватель — без журналистов и фотокамер. Прессу не уведомили, на каком участке и в какое время глава региона будет голосовать.

Однако политик не смог избежать общественного внимания. Как стало известно «URA.RU», губернатор, прописанный в Калининском районе, голосует в школе №44. Один из очевидцев успел заснять, как Александр Моор получает бюллетень для голосования.

Сегодня в Тюмени выбирают депутата от Калининского района в областную думу. На место в представительном органе власти претендуют четыре кандидата: Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Максим Карпиков («Справедливая Россия») и Анатолий Княжев (КПРФ). Победитель займет место Олега Чемезова, который в прошлом году был назначен на пост замгубернатора Свердловской области. Выборы в Единый день голосования проходят в 17 муниципалитетах области.