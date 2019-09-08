Наблюдатели жалуются в основном на запрет съемок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Тюменской области поступило 26 сообщений о нарушении процедуры выборов на участках. Об этом «URA.RU» сообщили в местном отделении корпуса наблюдателей «За чистые выборы».

«Информация стекается в областной Центр общественного контроля о ходе выборов, где работает горячая линия. В ней задействовано более 50 общественников, которые обрабатывают поступающие сигналы. В случае необходимости будут составляться акты реагирования», — сообщила Алеся Коржень, заместитель председателя организации.

Пока ни одно из нарушений не было официально зафиксировано. Жалобы поступают от наблюдателей и членов избирательных комиссий.

В Тюмени, где проходят довыборы депутата в областную думу от Калининского округа, поступило 15 сообщений о нарушениях. В основном — о запрете фото- и видеосъемки. Наибольшее число жалоб было подано на участке номер №2059 — здесь сегодня проголосовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Все они поступили от члена избирательной комиссии. Она жалуется на запреты передвижения, перекрытие обзора места выдачи бюллетеней, затягивание процедур оглашения явки и другие.

Еще одно сообщение пришлось прокомментировать Тюменскому облизбиркому. В соцсетях появилась информация о подвозе избирателей на участок №2027 на автобусе. На его стекле было размещено объявление с номером участка.

«Были организованы специальные маршруты для тех, кто планирует проголосовать. Номера были размещены на стекле автобуса для ясности», — объяснил на пресс-конференции неоднозначную ситуацию глава тюменского избиркома Игорь Халин.

Сегодня день Единого голосования проходит в 17 муниципалитетах Тюменской области.