Только в одном из городов Тюменской области явка приблизилась к 30%

Около 28,5% избирателей пришли к 18:00 на участки в Ялуторовске (Тюменская область), в котором избирается новый состав городской думы. Такие данные приводит региональный избирком.
В Тюмени, где в Калининском округе города проходят довыборы в областную думу, в 18:00 проголосовали чуть более 11% горожан. В Тюменском районе (довыборы в думу муниципалитета) — 19,7% избирателей, в Тобольске (довыборы в городскую думу)— 17,78%.
Ранее глава облизбиркома Игорь Халин предположил, что причиной низкой явки избирателя стал отъезд тюменцев на дачи, чтобы выкопать картошку. Политолог Александр Безделов не верит в этот вариант. «Мы живем в XXI века, где картошку покупают в магазинах. Думаю, что причина — в недоверии к институту выборов и хорошей погоде», — заявил он.
В регионе в 8 утра 8 сентября открылось 170 избирательных участков. В Единый день голосования право быть избранными в думы различного уровня получили 515 кандидатов в 17 муниципалитетах региона.