В тюменском избиркоме объяснили причину низкой явки на выборах

По предположению главы облизбиркома Игоря Халина, тюменцы предпочли выборам сбор урожая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Тюменцы не пришли на избирательные участки, потому что уехали копать картошку. Такое предположение сделал глава избиркома Тюменской области Игорь Халин. По данным на 16 часов, в голосовании на довыборах в региональный парламент, которые проходят в Калининском округе Тюмени, приняло участие 9,97% избирателей.

По мнению политолога Александра Безделова, к концу дня явка может достичь 20%. Прогноз его коллеги Аркадия Либермана более пессимистичен — он считает, что в областном центре проголосуют немногим более 10%. Для сравнения: на выборах в облдуму в 2016 году к 16:00 в регионе проголосовало более 49% населения с избирательным правом.

Всего в Тюменской области выборы и довыборы проходят в 17 муниципалитетах. Активнее всего люди голосуют в Ялуторовске, где выбирают новый состав городской думы, — здесь на участки пришли почти 26% избирателей. В Тобольске явка на 16:00 составила 16,33%, в Тюменском районе — 16,7%. Данные по сельским территориям пока недоступны.

В регионе в 8 утра 8 сентября открылось 170 избирательных участков. В Единый день голосования право быть избранными в думы различного уровня получили 515 кандидатов.