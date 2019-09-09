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Избирком подвел предварительные итоги выборов в тюменскую облдуму

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Дебаты Единой России. Тюмень, руссу николай
Победитель Николай Руссу не смог преодолеть 50-процентный барьерФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Тюменский облизбирком опубликовал предварительные результаты довыборов в тюменскую областную думу. Согласно данным, размещенным на сайте избирательной комиссии, победитель Николай Руссу («Единая Россия») не смог преодолеть 50-процентный барьер.

По данным, близким к окончательным, Руссу набрал около 46,3% голосов. Второе место занял коммунист Анатолий Княжев с результатом около 27%. За третье место боролись Максим Карпиков («Справедливая Россия») и либерал-демократ Мурат Тулебаев. Оба они получили по 13% голосов избирателей. Точные данные будут объявлены позднее.

Довыборы в региональный парламент прошли в единый день голосования 8 сентября. Место в тюменской облдуме стало вакантным после того, как экс-депутат Олег Чемезов перешел на должность замгубернатора Свердловской области.

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