Избирком подвел предварительные итоги выборов в тюменскую облдуму

Победитель Николай Руссу не смог преодолеть 50-процентный барьер Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Тюменский облизбирком опубликовал предварительные результаты довыборов в тюменскую областную думу. Согласно данным, размещенным на сайте избирательной комиссии, победитель Николай Руссу («Единая Россия») не смог преодолеть 50-процентный барьер.

По данным, близким к окончательным, Руссу набрал около 46,3% голосов. Второе место занял коммунист Анатолий Княжев с результатом около 27%. За третье место боролись Максим Карпиков («Справедливая Россия») и либерал-демократ Мурат Тулебаев. Оба они получили по 13% голосов избирателей. Точные данные будут объявлены позднее.

Довыборы в региональный парламент прошли в единый день голосования 8 сентября. Место в тюменской облдуме стало вакантным после того, как экс-депутат Олег Чемезов перешел на должность замгубернатора Свердловской области.