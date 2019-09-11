Асфальт в одном из дворов Кургана пришлось частично убрать уже на следующий день после его укладки. По словам местных жителей, изначально дорожники не предусмотрели, что на месте проведения работ имеются канализационные люки.
«Всю ночь закатывали новый асфальт, а днем раскопали обратно: забыли люки сделать», — рассказал «URA.RU» один из жителей Кургана, пожелавший не раскрывать своего имени. В качестве доказательства он предоставил редакции видеозапись. На ней видно, что вокруг одного из люков действительно срезан асфальт, при этом во дворе идет дорожный ремонт. На небольшом расстоянии — еще одна раскопка посреди нового асфальта. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в одном из дворов на улице Пролетарской в центре Кургана.
В пресс-службе администрации Кургана заявили «URA.RU», что смогут прокомментировать инцидент позже. При этом в мэрии отметили, что в подобных случаях ответственность лежит на подрядной организации, которая должна переделывать работу за свой счет.