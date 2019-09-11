Россиянам рассказали, как будут расти их пенсии

Пенсии увеличатся на 6,6%
новость из сюжетаПенсионная реформа в России
В 2020 году пенсии в России вырастут на 6,6% по отношению к инфляции, которая составит 3,8%. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».
«Мы повышаем минимальный размер оплаты труда в следующем году почти на 7%, выше инфляции, пенсии — на 6,6% при инфляции, которая будет, по прогнозу, 3,8% — это опережающий рост», — цитирует Топилина
Ранее Росстат подсчитал, что в июле 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года размер пенсий увеличился на 1,4%. Средний размер пенсий составил 14 150 рублей.