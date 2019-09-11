Тюменский бизнес паникует из-за новых налогов

Александр Моор считает, что ЕНВД — непрозрачная система налогообложения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский бизнес переживает, что из-за отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) компаниям придется платить больше денег. Об этом «URA.RU» рассказали сами бизнесмены в кулуарах форума «День знаний предпринимателей». Между тем губернатор региона Александр Моор поддержал изменения в налоговом законодательстве.

Налог на вмененный доход — это специальный налоговый режим. Его особенность в том, что по определенным видам деятельности государство само определяет примерный объем дохода, с которого рассчитывается налог. Система будет ликвидирована к 2021 году.

Бизнесмены к таким изменениям относятся настороженно. Владельцы бутика по продаже итальянской обуви, попросившие не называть их имена, отмечают: теперь им придется больше тратить на налоги. Это плюсуется к затратам на еще одно новшество на их рынке — чипирование товара. Владелец «Уват Авто» Александр Торгашов считает, что отмена ЕНВД сильно усложнит жизнь предпринимателям из-за увеличения бумажной работы и затрат на налоги. А вот екатеринбуржец Андрей Овешков, открывший в Тюмени филиал своей компании Smart Food, настроен положительно и призывает спокойно принять новые условия и работать по ним.

«Федерацией принято решение, что никаких пролонгаций по ЕНВД не будет. Мы на своем уровне, региональном, сделали самые низкие ставки по упрощенной системе налогообложения. Это довольно комфортный режим, на который можно перейти безболезненно», — прокомментировал «URA.RU» Моор. Он отметил, что упрощенная система налогообложения более эффективна, а ЕНВД — «самый непрозрачный из оставшихся налоговых режимов».