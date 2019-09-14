Опубликован список погибших в аварии с автобусом под Ярославлем

Число пострадавших в ДТП возросло до 29 человек
Стали известны имена погибших в ДТП под Ярославлем. При столкновении автобуса с грузовиком погибли семь человек, еще 29 пострадали.
Список погибших оказался в распоряжении издания
Ранее стало известно о столкновении автобуса ПАЗ, в котором находились 35 человек, с грузовым автомобилем «МАН» на 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда водителя грузовика на встречную полосу, пишет RT.