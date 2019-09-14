Опубликован список погибших в аварии с автобусом под Ярославлем

Число пострадавших в ДТП возросло до 29 человек Фото: МЧС России

Стали известны имена погибших в ДТП под Ярославлем. При столкновении автобуса с грузовиком погибли семь человек, еще 29 пострадали.

Список погибших оказался в распоряжении издания Life . В нем оказались Пайков С. Н. (59 лет) — водитель автобуса, Калишь А.Г. (58 лет) —водитель фуры, Хорева А.В. (31 год), Хрулева А.С. (68 лет), Догадкина Н.Б. (51 год), Кузнецова Л.Г. (72 года) и Бедякова Д. Е. (21 год).

Ранее стало известно о столкновении автобуса ПАЗ, в котором находились 35 человек, с грузовым автомобилем «МАН» на 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда водителя грузовика на встречную полосу, пишет RT.