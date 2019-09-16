В Тюмени огласили список компаний-должников, которые не платят зарплату

Работникам предприятий-банкротов не выплатили 101 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сразу 18 организаций Тюмени задолжали своим работникам 101 млн рублей. Такие данные оперативного мониторинга привела прокуратура Тюменской области.

Из 18 компаний 16 являются организациями, где проходит процедура банкротства. На них приходится порядка 99 млн рублей задолженности. При этом, по официальной статистике, на территории региона нет невыплаченных зарплат.

«Официальные данные на 1 сентября опубликованы на официальном сайте Росстата. Наши цифры — это латентная (скрытая) задолженность по внутреннему мониторингу ведомства», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Среди 16 банкротящихся компаний в этом списке числятся Ялуторовский автомобильный завод, компании «Тюменский строитель», «Стройимпульс», завод «Сибнефтегазмаш» и другие. На бывшего конкурсного управляющего «Сибнефтегазмаша» заведено уголовное дело.

По версии следствия, управляющий «Сибнефтегазмаша» мог выплатить 114 работникам предприятия заработную плату в размере 4,6 млн рублей. По закону он должен был сделать это в первую очередь. Вместо этого он потратил более 3 млн на оплату телефонии, интернета и коммунальных услуг. Также следствие обвиняет его в том, что он не пытался получить оплату от арендатора предприятия. На данный момент следствие наложило арест на имущество управляющего.