У тюменских строителей возникнут проблемы из-за амбиций властей города

Тюменским застройщикам через несколько лет предстоит серьезно перестраивать свою деятельность из-за амбициозных планов городских властей. В течение нескольких лет в областной столице будет введен единый стиль, рассказал глава Тюмени на пресс-подходе в рамках Тюменского нефтегазового форума.
«В ближайшее время нам необходимо разработать дизайн-код для того, чтобы узаконить его для застройщика», — отметил мэр Руслан Кухарук.
Он будет регулировать единую цветовую гамму и стилистику, на которую будут ориентироваться при ремонте и реставрации домов всех типов в городе. Но дизайн-код может стать и серьезной проблемой для застройщиков — они будут обязаны согласовывать свои проекты с администрацией города. Фасады новых зданий разных компаний по задумке властей должны будут строится в едином стиле и отвечать принятому дизайн-коду. А это означает, что в гонке за покупателем у ряда строителей отпадет как минимум одно конкурентное преимущество.
Как пример Кухарук привел проект архитектора Михаила Филлипова, который предложил свою концепцию развития общественного пространства «Вознесенский» — на берегу Туры противоположной набережной рядом с одноименной церковью. Правда, подобный стиль «нео-классики» основным для Тюмени не станет. Как отметил глава города, это скорее локальный проект.