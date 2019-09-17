Мэр Тюмени назвал проблемы, которые нужно решить до того, как город станет миллионником

Глава Тюмени ждет, когда город станет миллионником Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Транспортная инфраструктура и наличие ветхого жилья — это ключевые проблемы Тюмени, которые нужно решить до того, как город станет миллионником. Об этом в кулуарах Тюменского нефтегазового форума (ТНФ) корреспонденту «URA.RU» заявил глава города Руслан Кухарук.

«Эти вопросы необходимо решить до того, как областная столица получит статус города-миллионника», — сообщил мэр Тюмени. По его словам, на данный момент уже закончено переселение собственников из жилья, признанного ветхим до 2017 года. «Осталось совсем немного домов», — отметил глава города.

Транспортная инфраструктура будет развиваться согласно генеральному плану, капитально переработанному к 2013 году с учетом того, что к 2040 году Тюмень станет миллионником. Кухарук также уверен, что жители мегаполиса должны отдавать предпочтение общественному транспорту.

Как заявил мэр на стратегической сессии ТНФ по урбанизации, на границах города планируется построить перехватывающие парковки. Их месторасположение будет определяться в том числе по системам мониторинга, предоставленным мобильными операторами.

«В 2013 году никто не верил, что Тюмень может стать миллионником. Однако уже в 2018 году мы видим цифру в 800 тысяч горожан», — отмечает Кухарук.

Ранее губернатор Александр Моор заявлял, что за 10 лет Тюмень прибавила 200 тысяч жителей. По примерным расчетам достичь миллиона жителей областная столица может уже в 2029 году.