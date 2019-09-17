Футболисты находились за решеткой с осени 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

В УФСБ по Свердловской области — новый начальник. Им стал генерал-майор Алексей Зиновьев. Новый глава спецслужбы родом из Зауралья, последние четыре года занимал аналогичную должность в Тульской области.

«Роснефть» обвинила Минфин и главу ведомства Антона Силуанова в предвзятости. Компании не понравился отказ министерства в льготах на триллионы рублей. Глава компании Игорь Сечин лично написал жалобное письмо президенту Владимиру Путину.

Российская чиновница спровоцировала скандал, опубликовав фото в «нефтяной» ванне. Теперь советница губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева рискует лишиться должности, несмотря на принесенные извинения. Мы выяснили, где и сколько денег потратила чиновница на необычную процедуру.

Актеры запустили флешмоб в поддержку своего коллеги Павла Устинова, осужденного на три с половиной года за травмирование омоновца на московском митинге. Первым в поддержку актера выступил Константин Райкин, его поддержали Данила Козловский, Максим Галкин и другие известные личности. Разбираемся, почему на защиту Устинова встали даже аполитичные знаменитости.

Сотрудники уральского завода оказались шокированы готовящимся переводом на четырехдневную рабочую неделю. Руководство предприятия узнало об эксперименте властей из СМИ — и менять график работы на заводе никто не собирается.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выпустили на свободу. Они находились за решеткой с осени 2018 года. А пока все ждали освобождения спортсменов, отчим Кокорина наехал на журналиста Life.