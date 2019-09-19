Врачи определились с лечением Заворотнюк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Актрисе проведут антибактериальную терапиюФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
новость из сюжета
Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Врачи решили, как будут лечить Анастасию Заворотнюк, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. По неподтверждённой информации, у актрисы диагностирован рак мозга.

«Первостепенны антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга», — сообщает телеграм-канал Mash. При этом врачи оценивает состояние актрисы как стабильно тяжелое. Заворотнюк также получает специальные препараты для поддержания артериального давления.

Ранее пиар-директор звезды Марина Потапова сообщила, что у актрисы появились шансы на выздоровление, напоминает портал «Дни.ру». По словам друзей артистки, она вышла из комы. Родственники Заворотнюк отказываются от комментариев.

В августе СМИ сообщили о тяжелой болезни актрисы, известной по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Недавно стало известно о серьезном ухудшении состояния Заворотнюк.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье Кино Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...