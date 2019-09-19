Врач Заворотнюк рассказал о начале болезни артистки

Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов рассказал о начале болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Врач поделился информацией в эфире телеканала «Москва 24».
Доктор отмечает, что актриса обратилась в НМИЦ, когда появились первые симптомы. Пройдя обследование, артистка отправилась на лечение в Германию. «Там успешно прошла операция. Однако это важная, но не основная часть лечения», — цитирует эксперта агентство Nation News. Коновалов уточнил, что после операции в лечение входят лучевая терапия и облучение.
Врач отметил, что лечение актрисы очень дорогое и подходит только для конкретного типа опухоли. Доктор также назвал опухоль, диагностированную у Заворотнюк, одной из самых распространенных и практически неизлечимой. В тех случаях, когда болезнь получается победить, на это влияют генетические факторы, уверен эксперт.
СМИ сообщили о тяжелой болезни актрисы, известной по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», в августе. По словам журналистов, после рождения третьего ребенка у артистки обнаружили рак мозга четвертой стадии. Позже сообщалось, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. В клинике звезда круглосуточно находится в окружении охраны.
Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее заявил, что состояние актрисы ухудшилось. Однако друзья актрисы сообщают, что в ее состоянии наметилась положительная динамика.