18 сентября 2019

Врач Заворотнюк рассказал о начале болезни артистки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Врач назвал опухоль Заворотнюк одной из самых распространенных и практически неизлечимойФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
новость из сюжета
Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов рассказал о начале болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Врач поделился информацией в эфире телеканала «Москва 24».

Доктор отмечает, что актриса обратилась в НМИЦ, когда появились первые симптомы. Пройдя обследование, артистка отправилась на лечение в Германию. «Там успешно прошла операция. Однако это важная, но не основная часть лечения», — цитирует эксперта агентство Nation News. Коновалов уточнил, что после операции в лечение входят лучевая терапия и облучение.

Врач отметил, что лечение актрисы очень дорогое и подходит только для конкретного типа опухоли. Доктор также назвал опухоль, диагностированную у Заворотнюк, одной из самых распространенных и практически неизлечимой. В тех случаях, когда болезнь получается победить, на это влияют генетические факторы, уверен эксперт.

СМИ сообщили о тяжелой болезни актрисы, известной по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», в августе. По словам журналистов, после рождения третьего ребенка у артистки обнаружили рак мозга четвертой стадии. Позже сообщалось, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. В клинике звезда круглосуточно находится в окружении охраны.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее заявил, что состояние актрисы ухудшилось. Однако друзья актрисы сообщают, что в ее состоянии наметилась положительная динамика.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...