Глава авиакомпании «Ямал» высказался о проблемах с «Суперджетами»

Василий Крюк считает, что проблемы с эксплуатацией — «глупость» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проблемы с эксплуатацией Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» в аэропорту Нового Уренгоя являются «глупостью». Своим мнением относительно сообщений о затруднениях с использованием самолетов поделился гендиректор авиаперевозчика Василий Крюк.

24 сентября газета «Коммерсант» сообщила, что авиакомпания «Ямал» обнаружила превышение нагрузок на шасси Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадке лайнеров в аэропорту Нового Уренгоя. Проблемы были зафиксированы семь раз в период с 18 августа по 8 сентября, передает «Национальная служба новостей».

В телефонном разговоре с корреспондентом РИА «Новости» Крюк сообщил, что не будет комментировать эту информацию. «Глупость очередная», — уточнил он.

В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя уточнили, что 12 сентября Ротранснадзор проводил внеплановую выездную проверку, которая не выявила нарушений или отклонений в соблюдении норм транспортной безопасности в состоянии искусственной взлетно посадочной полосы. У других перевозчиков, эксплуатирующих на рейсах в Новый Уренгой Sukhoi Superjet 100, подобных перегрузок зафиксировано не было.