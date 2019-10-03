Курганский губернатор назначил новых замов

Оксана Куташи давно работает с Вадимом Шумковым Фото: пресс-служба правительтсва Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков повысил руководителя аппарата губернатора Оксану Куташи до статуса замгубернатора. Также он назначил на пост заместителя Губернатора — директора регионального Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ анатолия Воробьева, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Под руководством Оксаны Куташи внедряется новый подход в обучении государственных и муниципальных служащих и кадрового резерва», — отметили в пресс-службе. Также здесь сообщили, что в новой должности Анатолий Воробьев продолжит курировать работу департамента строительства, областной государственной жилищной инспекции, а также будет осуществлять контроль за департаментом государственного регулирования цен и тарифов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 1 октября в Курганской области новая структура правительства. Предполагалось, что назначения пройдут до отъезда Вадима Шумкова в отпуск.