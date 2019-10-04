У ямальских оленей появится свой военный праздник

В годы Великой Отечественной войны в Заполярье олени были заменой механизированного транспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Ямале предложили установить День фронтового оленя, посвященный подвигам этого животного в в годы Великой Отечественной войны. Такое предложение озвучил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.

«Почему бы на Ямале, по аналогии, не установить, например, День фронтового оленя и тем самым увековечить память об этом благородном животном и его подвигах?» — приводит его слова ИА «Север-Пресс». Акчурин обратил внимание, что 20 ноября в Ненецком автономном округе пройдет День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне. В Москве 18 августа празднуется День фронтовой собаки.

В годы Великой Отечественной войны в Заполярье олени были заменой механизированного транспорта. Представителей коренных народов Севера, занимавшиеся оленеводством часто заступали на службу в батальоны вместе со своими стадами.