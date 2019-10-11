В отношении крупного начальника тюменского МВД проводится проверка

Проверка проводится по жалобе депутата Рината Урамаева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главное управление собственной безопасности МВД России проводит проверку в отношении начальника части оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгения Мокроусова. Причиной стали жалобы на коррупцию со стороны депутата Тобольского района Рината Урамаева. Информация об этом содержится в документах, которые находятся в распоряжении редакции «URA.RU».

Согласно приведенным в них данным, в августе 2019 года депутат Урамаев обратился сразу к нескольким высокопоставленным лицам: президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову, председателю СК Александру Бастрыкину и главе МВД генералу Владимиру Колокольцеву. В документе он обвинил Евгения Мокроусова в наличии коррупционных связей с директором автошколы АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» Тимуром Набиевым. По его словам, полицейский якобы рассказал управленцу, как избежать ответственности по уголовному делу о незаконной выдаче водительских удостоверений.

Также в документе, подписанном депутатом, сообщается, что Евгений Мокроусов якобы оказал влияние на экс-руководителя тюменской ГИБДД Михаила Киселева, чтобы его дочь избежала ответственности за вождение в нетрезвом виде. В письме Урамаев пожаловался и на личное преследование со стороны полицейского — якобы тот дал указание подкинуть ему незаконные вещества. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.RU» перенаправили в службу безопасности МВД России, там не ответили на звонок. Ренат Урамаев от комментариев отказался.