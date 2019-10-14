Тюменский завод эвакуировали из-за обнаруженной мины

Мину на заводе «ТЭО» обнаружили во время сортировки отходов Фото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU

Во время сортировки мусора на заводе «Тюменского экологического объединения» (ТЭО) нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Об «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Персонал эвакуирован, на месте работают сотрудники МВД и Росгвардии. Найдена учебная мина УМ-62 без взрывателя», — рассказал инсайдер. «В интересах работы правоохранителей официальные комментарии будут позже», — сообщили в пресс-службе «ТЭО».

В управлении Росгвардии по Тюменской области информацию об находке учебной мины подтвердили. В региональном УМВД также сообщили, что опасных предметов на заводе не обнаружено.

На заводе «ТЭО», куда поступает на сортировку весь мусор из Тюмени, благодаря мерам безопасности не первый раз обнаруживают необычные находки. Так, в сентябре, сотрудники предприятия спасли живую черепаху, попавшую в мусор. «ТЭО» является единым региональным оператором по обращению с отходами в Тюменской области.