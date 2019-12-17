Тюменцам, пострадавшим от экологической катастрофы, помогут только в 2020 году

Из-за сброса сточных вод река Ушаковка в Тюменском районе оказалась безжизненной (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В 2020 году в микрорайоне Молодежный деревни Ушаково (Тюменский район) будет построен канализационный коллектор. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Ранее местные жители обвинили главу муниципалитета Светлану Иванову в халатности и преступном бездействии из-за сброса сточных вод вблизи населенного пункта.

«В планах на 2020 год — строительство водозаборов в Вагае, Аромашево и Голышманово. В следующем году также начнём строить водоводы Тюмень — Каскара и Тюмень — Кулаково. Водопроводные сети в Каскаре, Ембаево, Тураева, Кулаково и Луговом будут реконструированы. В микрорайоне Молодёжный деревни Ушакова планируем построить канализационный коллектор», — написал Моор.

Жители Молодежного с 2016 года страдают от сбросов из канализации в реку Ушаковка, где с 2016 года не работают очистные сооружения. В результате, река стала безжизненной. 24 июля полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод) в отношении неустановленных лиц. В августе власти Тюменского района приступили к обеззараживаю воды в реке.

Строительство водозаборов, водопроводов и очистных сооружений ведется в Тюменской области в рамках программы «Чистая вода», которая входит в нацпроект «Экология».